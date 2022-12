Le Bayern Munich est prêt à faire des folies pour Jamal Musiala !

La suite après cette publicité

Star du début de saison au Bayern Munich, Jamal Musiala (19 ans) est en train de prendre une autre dimension. Polyvalent et pouvant jouer sur tout le front de l'attaque, en milieu offensif ou même en relayeur, le natif de Stuttgart affiche 12 buts et 10 offrandes en 22 matches avec les Bavarois sur le début de saison et il est le meilleur buteur du club. Également performant avec la sélection allemande lors de la Coupe du monde malgré une élimination en phase de poules, Jamal Musiala a été l'un des rares à s'être distingué et montre un peu plus qu'il sera l'un des grands talents des prochaines années. Une précocité folle et un impact impressionnant qui ont poussé la sélection allemande à construire autour de lui pour essayer d'inverser la mauvaise entame de compétition, en vain. Si la bascule n'a pas pu inverser la dynamique du côté de la sélection allemande, le Bayern Munich préfère prendre les devants.

Le Rekordmeister, qui a perdu Robert Lewandowski cet été, a modifié son animation. Balbutiant un certain temps avant de trouver la formule, le club bavarois et son coach Julian Nagelsmann ont ainsi relancé Éric Maxim Choupo-Moting laissant les ailes à Serge Gnabry et Sadio Mané tandis que Jamal Musiala a retrouvé un rôle de meneur. Thomas Müller en a donc fait les frais et cire de plus en plus souvent le banc. Un phénomène qui risque fortement de s'accentuer dans les mois et les années à venir. «Je veux être l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faut avoir cet état d'esprit si on veut aller loin» expliquait d'ailleurs récemment le joueur et son président Herbert Hainer n'a pas manqué d'appuyé ses propos dans le Münchner Merkur : «nous n'allons pas dire le contraire, de toute façon. Il veut être le meilleur du monde et nous, au FC Bayern, le soutiendrons et l'accompagnerons dans cette voie. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses.»

Une prolongation et un rôle central

Pour cela, le plan est clair, Jamal Musiala doit être accompagné pour devenir le nouveau patron du Bayern Munich. Kicker a ainsi révélé que pour lui laisser de la place, Ryan Gravenberch sera désormais sa doublure et Thomas Müller va rentrer en concurrence avec Eric Maxim Choupo-Moting pour le poste de buteur. En outre, la prolongation de contrat de Jamal Musiala est vue comme un sujet prioritaire par le Rekordmeister. «Jamal est un élément important pour l'avenir du FC Bayern» a d'ailleurs récemment rappelé le patron du club Oliver Kahn. Bien que sous contrat encore jusqu'en juin 2026, ce qui offre une garantie pour les quatre prochaines années, les Bavarois ne veulent pas laisser le moindre espoir aux autres cadors de leur souffler leur pépite. Ainsi,Sky Sport Germany et Sport 1 révèlent que le Bayern Munich souhaite blinder au plus vite celui qu'on surnomme Bambi.

Les pourparlers devraient débuter après les fêtes et le directeur sportif Hasan Salihamidžić l'a récemment rappelé : «bien sûr, nous avons dit à sa mère Carolin et à ses représentants avant la Coupe du monde que nous étions très heureux avec Jamal et leur avons fait savoir que nous voulions nous asseoir avec eux après la Coupe du monde pour discuter de l'avenir.» Si rien ne presse du côté du clan Musiala, l'objectif est clair et se destine vers une association à long terme avec le Bayern Munich. Cela ne se fera néanmoins pas au même salaire, car une augmentation significative est attendue. Percevant actuellement huit millions d'euros annuels avec des bonus permettant de faire monter la note à onze millions d'euros, Jamal Musiala dispose d'un salaire médian au sein du Rekordmeister. Avec cette prolongation, l'international allemand se verrait doté d'un contrat important qui le rapprocherait des plus gros émoluments de la formation bavaroise. Son banquier va être content.