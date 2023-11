Serie A : l’AC Milan chute contre l’Udinese à trois jours d’affronter le PSG

Disons qu’il y a mieux pour alimenter son capital confiance. A trois jours d’un sommet européen face au PSG, déjà décisif dans la course à la qualification aux huitièmes de finale de Ligue des Champions, l’AC Milan a chuté face à l’Udinese ce samedi en championnat (0-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 22 11 6 7 1 3 18 12 16 Udinese 10 11 -7 1 7 3 7 14

Orphelins de Theo Hernandez, blessé à l’échauffement et incertain pour mardi, les Rossoneri ont été surpris en seconde période par un but de l’ancien Turinois Roberto Pereyra sur penalty (62e), le seul de la rencontre. Une défaite qui enfonce un peu plus les joueurs de Stefano Pioli dans le doute, désormais embourbés dans une série de 4 matches sans victoire. Au classement, Milan reste tout de même 3e tandis que l’Udinese bondit à la 16e place.