Barça-Juventus Streaming : comment regarder le match en direct

En octobre dernier, la COVID-19 avait privé le monde du football des retrouvailles entre deux monstres sacrés, à savoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Sans CR7, le Barça l’avait emporté 2-0 au Juventus Stadium. Pour le match retour au Camp Nou qui sera une nouvelle fois vide pour l’occasion, les deux cracks aux 11 Ballons d’Or seront au rendez-vous pour l’ultime rencontre du groupe G. Une finale avant l’heure puisque le vainqueur de la rencontre terminera à la première place du groupe. Même si la Juve d’Adrien Rabiot, Alvaro Morata, Ronaldo ou encore Leonardo Bonucci devra faire un carton à Barcelone pour espérer terminer première.

D'ailleurs, Andrea Pirlo devrait compter sur ses forces vives pour tenter un coup en Catalogne et ainsi rassurer les supporters bianconeri sur sa capacité à emmener la Vieille Dame vers les sommets de l’Italie, mais surtout d’Europe. Pour Ronald Koeman, la donne est quasiment la même. Moribond en Liga (seulement 10e à 12 points de l’Atlético de Madrid), le Barça se doit d’accrocher une deuxième fois le club turinois à son tableau de chasse pour retrouver de la confiance. Si Ousmane Dembelé et Ansu Fati sont absents, le FCB pourra compter sur Antoine Griezmann, Clément Lenglet, André Ter Stegen et bien évidemment sur la Pulga pour dominer son adversaire du soir.

