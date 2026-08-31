Aston Villa met 30 M€ sur un défenseur de Championship

Aston Villa est tout proche de finaliser le recrutement du défenseur central Taylor Harwood-Bellis en provenance de Southampton. Selon The Athletic, cette arrivée a lieu dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 30 millions d’euros.

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Priorité d’Unai Emery pour pallier le départ d’Ezri Konsa à Arsenal, l’Anglais de 24 ans doit devenir la neuvième recrue estivale des Villans, qui ont évincé les pistes menant à Joel Ordonez et Jean-Clair Todibo. Après deux premières offres rejetées, le club de Birmingham a fini par trouver un terrain d’entente avec les Saints.