MLS : Gabriel Heinze nouveau coach d'Atlanta

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Gabriel Heinze reprend du service, mais toujours sur le continent américain. Libre de tout contrat après son départ de Vélez Sarsfield, l’ancien joueur du PSG et de l’OM va découvrir la Major League Soccer du côté de l’Atlanta United.

«Atlanta United annonce avoir trouvé un accord sur les bases d’un contrat de deux ans avec Gabriel Heinze pour qu’il devienne le nouvel entraîneur en chef», indique le communiqué. Heinze est le troisième coach de l’histoire du club américain après Tata Martino et Franck de Boer, l'intérimaire écossais Stephen Glass ayant dirigé les 19 derniers matches de la franchise nord-américaine.

