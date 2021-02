LdC : Mauricio Pochettino prévient le Barça

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplace au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone. Avant cette rencontre cinq étoiles, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club de la capitale, a été questionné par RMC Sport. Et le coach argentin ne manque pas d'ambition.

«Nous venons ici avec l'intention de gagner, même si on sait que le Barça est dans un bon moment avec d'immenses joueurs. C'est une équipe qui aspire à gagner la Ligue des champions comme nous. L'idée est d'essayer de marquer et de gagner. Ça va être une bataille pour la possession. Si on fait reculer le Barça, on va les gêner. On les obligera à jouer plus défensivement». Après la parole, place aux actes !