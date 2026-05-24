Premier League
Erling Haaland sacré meilleur buteur de Premier League
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@Maxppp
Absent lors de la défaite de Manchester City contre Aston Villa pour la dernière de Pep Guardiola (1-2), Erling Haaland termine malgré tout cet exercice 2025-2026 avec une consécration individuelle. En effet, avec 27 réalisations, le buteur norvégien est sacré meilleur buteur du championnat anglais. Il devance Igor Thiago (22 buts) et son coéquipier Antoine Semenyo (17 buts).
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Manchester City @ManCity – 19:14 Voir sur X
Il devance Igor Thiago (22 buts) et son coéquipier Antoine Semenyo (17 buts). Depuis son arrivée dans le championnat anglais, l’international norvégien a terminé en tête du classement des buteurs de Premier League à trois reprises (2022/2023, 2023/2024 et 2025/2026) sur les quatre dernières saisons.
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