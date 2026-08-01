Accord verbal trouvé entre l’Inter et Tottenham pour Cristian Romero

Après avoir déjà renforcé sa défense avec l’arrivée libre de John Stones en provenance de Manchester City, l’Inter Milan continue de travailler sur son secteur défensif. Alors que la situation d’Alessandro Bastoni n’a pas évolué, que Benjamin Pavard a retrouvé le groupe après son prêt à Marseille, les Nerazzurri avancent désormais sur un autre dossier majeur : Cristian Romero. Selon les informations d’ESPN Argentina, un accord verbal aurait été trouvé entre l’Inter et Tottenham pour le transfert du défenseur argentin.

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🚨 ACUERDO DE PALABRA ENTRE TOTTENHAM E INTER POR CUTI ROMERO.



👉 La información de @leoparadizo. pic.twitter.com/khPFyVqHxN — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 31, 2026

Capitaine des Spurs et sous contrat jusqu’en 2029, Romero représente une priorité pour le club italien, qui souhaite ajouter encore plus d’expérience et de caractère à sa charnière. Les discussions avaient été confirmées récemment par le directeur sportif nerazzurro Piero Ausilio, qui reconnaissait l’intérêt du club pour l’ancien joueur de l’Atalanta. Malgré une saison perturbée par une blessure au genou, le défenseur de 28 ans reste un cadre de Tottenham depuis son arrivée en 2021, avec plus de 120 apparitions sous le maillot londonien.