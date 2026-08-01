Menu Rechercher
Commenter 4
Serie A

Accord verbal trouvé entre l’Inter et Tottenham pour Cristian Romero

Par Allan Brevi
1 min.
Cristian Romero @Maxppp

Après avoir déjà renforcé sa défense avec l’arrivée libre de John Stones en provenance de Manchester City, l’Inter Milan continue de travailler sur son secteur défensif. Alors que la situation d’Alessandro Bastoni n’a pas évolué, que Benjamin Pavard a retrouvé le groupe après son prêt à Marseille, les Nerazzurri avancent désormais sur un autre dossier majeur : Cristian Romero. Selon les informations d’ESPN Argentina, un accord verbal aurait été trouvé entre l’Inter et Tottenham pour le transfert du défenseur argentin.

La suite après cette publicité

Capitaine des Spurs et sous contrat jusqu’en 2029, Romero représente une priorité pour le club italien, qui souhaite ajouter encore plus d’expérience et de caractère à sa charnière. Les discussions avaient été confirmées récemment par le directeur sportif nerazzurro Piero Ausilio, qui reconnaissait l’intérêt du club pour l’ancien joueur de l’Atalanta. Malgré une saison perturbée par une blessure au genou, le défenseur de 28 ans reste un cadre de Tottenham depuis son arrivée en 2021, avec plus de 120 apparitions sous le maillot londonien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Tottenham
Inter Milan
Cristian Romero

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Inter Milan Logo Inter Milan
Cristian Romero Cristian Romero
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier