PSG : le message d’adieu émouvant de Kang-In Lee aux supporters

Kang-in Lee tourne officiellement la page parisienne. Après trois saisons marquées par deux sacres consécutifs en Ligue des Champions sous les ordres de Luis Enrique, l’international sud-coréen s’est engagé avec l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un transfert estimé à 40 millions d’euros. Utilisé dans un rôle de joker de luxe grâce à sa polyvalence offensive et au milieu de terrain, l’ancien joueur de Majorque a régulièrement apporté sa contribution dans la rotation parisienne. Au moment de quitter le club de la capitale, le Sud-Coréen a tenu à adresser un message de remerciement et d’adieu aux supporters du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

« Je me souviens encore vivement du jour où je suis arrivé ici, avec de grands rêves. Aujourd’hui, alors que mon aventure à Paris touche à sa fin, le premier mot qui me vient à l’esprit est simplement merci. Merci au club, à toutes les personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre, aux entraîneurs, au staff et à tous mes coéquipiers. Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir accordé votre confiance et pour tous les moments que nous avons partagés ensemble. Par-dessus tout, merci à vous, les supporters. Vos chants au Parc des Princes ont rempli mon cœur et résonnent encore en moi aujourd’hui. Vous avez toujours été là, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien. Nous avons vécu des moments inoubliables et écrit une histoire dont je serai toujours fier. Remporter deux Ligues des champions de suite, soulever tant de trophées et partager toutes ces émotions avec vous restera l’un des plus grands privilèges de ma carrière. Je quitte Paris en y laissant une partie de moi, mais je garderai ce club et chacun d’entre vous au fond de mon cœur pour toujours. Paris m’a apporté bien plus que le football. Cette ville et ce club m’ont fait grandir, sur le terrain mais aussi en dehors. Je pars avec une immense gratitude, beaucoup de fierté et le cœur rempli de souvenirs. Merci pour tout. À bientôt », a écrit le nouveau joueur des Colchoneros sur Instagram.