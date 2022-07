Amicaux : Angers tient tête à La Spezia, match de folie entre Troyes et Nancy

Après avoir été corrigé par le Séville FC 6-0 il y a trois jours, Angers s'est (un peu) rassuré en obtenant un bon nul contre La Spezia 2-2. Hunou (20e) et Sima (48e) ont permis au SCO de mener deux fois au score mais à chaque fois les Italiens ont égalisé, d'abord par Doumbia contre son camp (24e) puis avec Gyasi (54e).

Dans le même temps, on a vécu un match complètement fou entre l'ESTAC et Nancy, désormais en National. Le relégué a mené 3-0 avec des buts signés Nangis sur penalty (18e), Cissé (32e) et El Aynaoui (38e). Troyes est revenu dans la partie grâce à un doublé de Dong (41e, 44e). Après la pause, le club de L1 a pris les devants puisque Porozo (47e), Ripart (71e) et Chavalerin (82e) ont porté le score à 5-3. Mouazan a finalement réduit la marque pour une défaite finale 5-4.