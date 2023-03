Affaire Negreira : le double jeu du Real Madrid

La suite après cette publicité

Depuis que le scandale Negreira a éclaté en Espagne, le FC Barcelone est englué dans un pétrin XXL. Accusé d’avoir payé pour avoir les faveurs des arbitres durant plusieurs années, le club catalan s’expose à de très lourdes sanctions. D’autant que de nouvelles révélations de la presse ibère tendent à affirmer que l’actuel patron des Blaugranas, Joan Laporta, était au courant de ces manigances. Dans ce contexte très tendu, la réaction officielle du Real Madrid a également beaucoup fait parler.

Dans un communiqué, la Casa Blanca s’est portée partie civile. « Le conseil d’administration du Real Madrid C. F. a pris connaissance, lors de sa réunion d’aujourd’hui, des graves accusations portées par le ministère public de Barcelone contre le FC Barcelone (…) sur la base de délits potentiels, entre autres, de corruption dans le domaine du sport, annonce le club merengue. Le Real Madrid exprime sa profonde préoccupation quant à la gravité des faits et réitère sa pleine confiance dans l’action de la justice et a convenu que, pour défendre ses intérêts légitimes, il comparaîtra dans la procédure dès que le juge l’ouvrira aux parties lésées. »

Pérez ne veut pas s’attaquer à Laporta

Une annonce que beaucoup ont interprétée comme une déclaration de guerre au FC Barcelone. Mais en coulisses, Florentino Pérez et ses sbires ne seraient pas si durs avec la direction actuelle du Barça. El Confidencial explique que pour Pérez, Laporta est intouchable. Le duo Pérez-Laporta, fondé depuis l’épisode de la Super League, est ébranlé, mais le boss des Merengues estime qu’il n’est pas la personne sur qui taper dans le scandale Negreira. Le média ajoute également que si le Real a publié un communiqué, c’était surtout pour satisfaire ses socios. La sortie médiatique madrilène a donc été plutôt soft, sans viser Laporta. Et ce dernier a d’ailleurs répondu à ses détracteurs sans citer une seule fois la Casa Blanca et Pérez.

De son côté, Carlo Ancelotti est bien conscient que cette affaire occupe une place très importante dans l’espace médiatique. Mais après l’entraînement, il a tenu à faire passer un message très clair à ses joueurs, alors que le Clásico doit se jouer dans cinq jours. « Je vous le dis pour la dernière fois : je ne veux pas me laisser distraire par ce problème, ni avant Liverpool, ni avant le Clásico. Ce problème sera résolu par les tribunaux, nous nous occuperons de nos affaires, de gagner les matchs », leur aurait-il dit selon Defensa Central. C’est dit !