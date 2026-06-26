Coupe du Monde
CdM 2026, EdF : le but de Dembélé en vidéo
1 min.
@Maxppp
L’équipe de France a démarré très fort face à la Norvège, avec une ouverture su score dès la 7e minute signée Ousmane Dembélé.
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Ousmane Dembélé ouvre le score pour les Bleus ! ⚽️🔥— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 26, 2026
Il élimine son défenseur d'une feinte avant d'ajuster parfaitement le gardien.
La France mène 1-0.
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #NORFRA pic.twitter.com/lbtwnnXdk8
Parfaitement servi par Mbappé, le Ballon d’Or 2025 a enchaîné par une feinte dont il a le secret puis une frappe du pied droit dans le petit filet opposé. Cela fait 1-0 pour la France face à la Norvège.
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