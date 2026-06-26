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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : le but de Dembélé en vidéo

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Dembele face au Sénégal @Maxppp
Norvège 1-3 France
winamax
1 55.0 N 20.0 2 1.01 bonus 100€

L’équipe de France a démarré très fort face à la Norvège, avec une ouverture su score dès la 7e minute signée Ousmane Dembélé.

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Parfaitement servi par Mbappé, le Ballon d’Or 2025 a enchaîné par une feinte dont il a le secret puis une frappe du pied droit dans le petit filet opposé. Cela fait 1-0 pour la France face à la Norvège.

Pub. le - MAJ le
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