CdM 2026, EdF : le but de Dembélé en vidéo

L’équipe de France a démarré très fort face à la Norvège, avec une ouverture su score dès la 7e minute signée Ousmane Dembélé.

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Ousmane Dembélé ouvre le score pour les Bleus ! ⚽️🔥

Il élimine son défenseur d'une feinte avant d'ajuster parfaitement le gardien.



La France mène 1-0.



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Parfaitement servi par Mbappé, le Ballon d’Or 2025 a enchaîné par une feinte dont il a le secret puis une frappe du pied droit dans le petit filet opposé. Cela fait 1-0 pour la France face à la Norvège.