Serie A : le Napoli ne tremble pas contre le Hellas Vérone

En ouverture de la 9e journée de Serie A, le Napoli, champion en titre, se déplaçait au Marc’Antonio Bentegodi pour y affronter le Hellas Vérone. Cinquièmes au coup d’envoi, les hommes de Rudi Garcia, contesté mais toujours en poste, pouvaient se rapprocher du podium en cas de victoire et ainsi définitivement oublier la défaite face à la Fiorentina juste avant la trêve. En face, les Gialloblu espéraient mettre fin à une spirale très négative (4 défaites, 2 nuls sur les 6 derniers matches) pour se hisser dans le top 10. Rapidement, les locaux se signalaient d’ailleurs une première fois sur le but de Meret mais Dawidowicz butait sur le dernier rempart des Partenopei (2e). Sous pression, le Napoli faisait pourtant preuve d’efficacité et ouvrait le score par l’intermédiaire de Matteo Politano, servi par Giacomo Raspadori (0-1, 27e).

Juste avant la pause, Khvicha Kvaratskhelia faisait même le break du pied gauche sur un service de… Politano (0-2, 43e). Dominateurs, les visiteurs s’envolaient au retour des vestiaires. Brillant dans les 45 premières minutes, Politano se distinguait encore en lançant Kvaratskhelia en une touche. Seul face à Giangiacomo Magnani, le Géorgien ne tremblait pas pour s’offrir un doublé (0-3, 55e). Si Darko Lazovic permettait aux siens de réduire la marque dans la foulée (1-3, 60e), le Napoli conservait son avantage et s’imposait logiquement. Au classement, les hommes de Rudi Garcia restent 5es mais comptent 17 points, soit autant que la Juve (3e). Le club de Vérone reste englué à la 16e place.