PSG : le groupe parisien pour le déplacement à Auxerre

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain, toujours plus proche de son onzième titre de champion de France. Le PSG se déplace dimanche sur la pelouse du stade de l’Abbé-Deschamps pour y affronter l’AJ Auxerre, lors de la 36ème journée de Ligue 1. Un duel entre deux équipes aux destins opposés. Les Parisiens veulent faire le plein de points pour faire un grand pas vers le trophée. Les Auxerrois essayeront de gratter un point ou plus dans leur mission pour le maintien dans l’élite française. En cas de succès contre l’AJA et d’un nul ou d’une défaite de Lens à Lorient, Paris deviendra alors officiellement champion de France.

Pour cette affiche, Christophe Galtier a convoqué 20 joueurs qui se rendront en Bourgogne. Gianluigi Donnarumma sera secondé par les habituels Sergio Rico et Alexandre Letellier. En défense, aucune surprise avec les présences de Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat, Timothée Pembélé, El Chadaille Bitshiabu et Danilo Perreira. A noter la présence du jeune latéral gauche Serif Nhaga. Au milieu, Marco Verratti, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Renato Sanches seront à Auxerre. En attaque, Lionel Messi et Kylian Mbappé pourront compter sur Hugo Ekitike et Ismaël Gharbi.

À lire

PSG, Galatasaray : Mauro Icardi continue d’affoler les compteurs en Turquie