Liga
Atlético de Madrid : le nouveau golazo de Nahuel Molina face au Real
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, à l’occasion de la 29e journée de Liga, le Real Madrid accueillait l’Atlético de Madrid pour un derby toujours très attendu. Devant au score après 60 minutes plaisantes, les Merengues se sont finalement fait rejoindre au score. Et quel but.
La suite après cette publicité
beIN SPORTS @beinsports_FR – 22:29
[🎞️VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLigaVoir sur X
😱😱 OHHH LE BOMMMBAAAZZOOOOO !!!!!!
☄️ Une FRAPPE MONUMENTALE venue d'ailleurs de Molina qui remet les deux équipes à égalité dans le derby de Madrid !
➡️ Un BANGER à ne manquer sous aucun prétexte !
😱😱 OHHH LE BOMMMBAAAZZOOOOO !!!!!!
☄️ Une FRAPPE MONUMENTALE venue d'ailleurs de Molina qui remet les deux équipes à égalité dans le derby de Madrid !
➡️ Un BANGER à ne manquer sous aucun prétexte !
Déjà auteur d’un golazo il y a quelques jours, Nahuel Molina a récidivé au Santiago Bernabeu. Pas attaqué, le défenseur des Colchoneros s’avançait et déclenchait une terrible frappe qui venait se loger dans la lucarne d’un Lunin complètement impuissant (2-2, 66e).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
La grosse décision de Raphinha pour son avenir, l’Angleterre attend le choc entre Arsenal et Manchester City
Les plus lus
Explorer