PSG : Leonardo et Kylian Mbappé se sont rencontrés !

Cette saison va être charnière pour le Paris Saint-Germain. L'année passée, Thomas Tuchel, l'entraîneur du club de la capitale, a remporté tout sur son passage en ce qui concerne les titres nationaux. Il a aussi réussi à atteindre la finale de la Ligue des Champions, s'écrasant uniquement sur le Bayern Munich (0-1). Toutefois, il ne devrait plus être la saison prochaine, car la prolongation de contrat, qu'il lorgne probablement, n'arrivera pas.

Mais ce n'est pas tout. L'été prochain, les deux stars de la formation francilienne, Kylian Mbappé et Neymar, seront à un an de la fin de leur contrat respectif. Leonardo, le directeur sportif des champions de France en titre, met donc les bouchées doubles pour essayer de négocier des prolongations afin que ces deux éléments ne quittent pas l'écurie française à la fin de la saison, puisqu'ils seront en position de force pour négocier.

Liverpool et le Real Madrid attendent

C'est pour cela que, selon les informations de L'Équipe, Leonardo aurait rencontré Kylian Mbappé et son clan assez récemment. Le temps presse, mais les discussions salariales n'ont pas encore commencé. Et pour cause, le champion du Monde 2018 avec les Bleus souhaite être rassuré d'abord sur le projet parisien. Il aimerait savoir quelles sont les ambitions de son club et quels moyens il compte mettre pour aller décrocher la Ligue des Champions.

Déjà échaudé par le dernier mercato, le clan du natif de Bondy attend des réponses fortes. L'ennui, c'est qu'avec la crise actuelle et donc la conjoncture qui l'accompagne, personne n'est en mesure d'assurer que le Paris SG sera ambitieux sur les prochaines fenêtres des transferts. Le dossier Mbappé constitue la véritable priorité de Leonardo et c'est en cela qu'il n'a, pour le moment, pas engagé de discussions concernant Neymar. En attendant, le Real Madrid et Liverpool attendent, patiemment, que la prolongation continue de patiner pour passer à l'action sans doute l'été prochain.