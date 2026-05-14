Le PSG a un boulevard pour recruter Julian Alvarez !

Il y a de fortes chances que l’avenir de Julian Alvarez soit un des gros dossiers du mercato estival. L’attaquant argentin de 26 ans - qui sera titulaire au Mondial avec l’Albiceleste - est ainsi très convoité. Il y a le FC Barcelone, forcément, qui a fait de lui son objectif prioritaire pour le mercato estival. Le champion d’Espagne en titre souhaite renforcer son secteur offensif et remplacer Robert Lewandowski, et le joueur formé à River Plate est de loin la piste préférée de la direction.

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Le FC Barcelone attendrait désormais un geste de Julian Alvarez, espérant ainsi que l’Argentin se positionne officiellement auprès de la direction de l’Atlético de Madrid pour forcer un départ. Le Paris Saint-Germain serait aussi dans le coup, tout comme Arsenal. La presse espagnole évoquait d’ailleurs, pas plus tard que mardi, un possible transfert au PSG à 150 millions d’euros. Et voilà que ce jeudi, les médias ibériques dévoilent une nouvelle salve d’informations.

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Le Barça ne serait plus vraiment dans la course

Comme l’indique Sport, le FC Barcelone est de plus en plus pessimiste quant à ses chances de s’offrir Alvarez. Au point où les Catalans travaillent déjà sérieusement sur des alternatives à l’Argentin, trop cher pour ses finances encore assez sensibles. Les Blaugranas n’ont pas totalement abdiqué, mais ils sont conscients que la tendance est assez négative, surtout que le joueur ne semble pas forcément pressé de quitter Madrid. Il est proche de Simeone et ne forcera pas son départ.

De son côté, Mundo Deportivo précise que l’intérêt parisien est très sérieux. Le journal indique que le PSG est prêt à mettre bien plus de 100 millions d’euros sur la table, alors que le Barça n’est pas prêt à dépasser ce montant. De plus, même à offres égales, l’Atlético préfère largement vendre sa vedette aux Parisiens qu’aux Barcelonais, ne souhaitant pas renforcer un rival. Autant dire que ça sent bon pour le PSG !