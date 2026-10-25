Real Madrid : Jordi Alba assume son admiration pour José Mourinho

À l’approche du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Jordi Alba a affiché sa confiance tout en réservant quelques compliments à José Mourinho. Interrogé par AS lors d’un événement organisé par Airbnb et LaLiga à Puertomingalvo, l’ancien latéral gauche du Barça est revenu sur ses souvenirs du technicien portugais, de retour sur le banc madrilène. Malgré la rivalité historique entre les deux clubs, l’Espagnol n’a pas hésité à saluer les qualités de l’entraîneur. « Je l’ai affronté plusieurs fois lorsque je jouais à Valence. Ces Clásicos étaient des matchs d’une intensité incroyable, mais c’est le cas de tous les Clásicos. Mourinho a ce caractère. C’est un entraîneur que j’aime, aussi bien pour son style de jeu que pour sa communication », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre : « Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c’est un entraîneur fantastique qui a mené toutes ses équipes au sommet. » Des propos élogieux de la part d’un ancien Barcelonais qui a connu plusieurs confrontations particulièrement tendues face au Portugais.

La suite après cette publicité

Mais si Jordi Alba respecte José Mourinho, il ne compte pas pour autant soutenir le Real Madrid ce dimanche. Bien au contraire. L’ancien international espagnol voit son ancien club largement supérieur à son rival et s’est même risqué à un pronostic particulièrement ambitieux : une victoire du Barça sur le score de 4-1. « Quand je vois comment joue le Barça actuellement, sincèrement, je suis très tranquille », a-t-il assuré. Une confiance qui s’explique par les bonnes performances affichées par les hommes d’Hansi Flick depuis le début de saison, malgré leur récente défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour Jordi Alba, les Blaugranas disposent donc des arguments nécessaires pour prendre le dessus sur les Madrilènes.