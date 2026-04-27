PSG : la sortie optimiste du maire de Paris sur la vente du Parc des Princes

Depuis plus de trois ans, le PSG souhaitait devenir propriétaire du Parc des Princes pour en maximiser les revenus. Mais la mairie de Paris, propriétaire de l’enceinte, avait fermé la porte à toute vente sous le mandat d’Anne Hidalgo, estimant que le stade faisait partie du patrimoine parisien. Devant ce blocage, Nasser Al-Khelaïfi avait étudié des alternatives radicales, notamment construire un nouveau stade à Poissy ou à Massy — un chantier colossal qui demanderait des années de travaux. Tout a changé avec les élections municipales parisiennes de mars dernier.

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Une semaine après son élection à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a annoncé vouloir vendre le Parc des Princes au PSG avant l’été, et a déjà contacté Nasser Al-Khelaïfi à ce sujet. Ce lundi, Emmanuel Grégoire était présent sur les ondes de RMC pour partager son optimisme sur ce dossier : «c’est une relation avec les dirigeants qui est saine et pleine de courtoisie. J’adore le foot et le PSG. Je suis content pour leur saison. On a rétabli le dialogue. Je ne vais pas vous révéler les discussions mais je pense qu’on est partis sur des bases très solides de discussion. Si toutes les conditions sont réunies, je suis raisonnablement optimiste.»