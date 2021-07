Ligue 2 : Caen et le Paris FC déroulent, Toulouse accroché par Ajaccio

Ce 24 juillet était synonyme de reprise en Ligue 2 avec la 1re journée de la saison 2020/2021. Après le match nul initial entre Bastia et Nîmes (1-1) et alors que Dijon et Sochaux croiseront le fer ce lundi, les 16 autres formations s'opposaient lors d'un multiplex très plaisant. Le carton du soir est à mettre au crédit de Caen. Recevant Rodez, les Normands ont déroulé grâce à un triplé d'Alexandre Mendy (2e, 19e et 38e sp). Une victoire 4-0 qui permet à Caen de virer en tête tout comme le Paris FC. Les Franciliens affrontaient Grenoble lors d'un choc entre équipes ambitieuses. Gaëtan Laura a ouvert le score (37e) tandis que Manuel Perez a concédé un but contre son camp (53e). Auteur d'une belle frappe, Moustapha Name a alourdi la marque (72e) tout comme Migouel Alfarela dans les derniers instants (90e +2). Victoire 4-0 pour le Paris FC de Thierry Laurey. Promu, Quevilly affrontait Dunkerque, promu de la saison précédente. Rapidement en tête via un penalty de Manoubi Haddad (7e), les Normands se sont fait rejoindre par les Nordistes suite au but d'Adon Gomis (31e). Les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1.

Barragiste la saison passée, Toulouse souhaite cette fois arracher une place dans l'élite. Les Pitchounes ont reçu l'AC Ajaccio et tout a bien débuté avec l'ouverture du score de Rhys Healey (33e). Cependant, Qazim Laci a égalisé d'une belle reprise (35e). Se retrouvant à 11 contre 10 suite au second carton jaune de Clément Vidal (38e), Toulouse en a profité pour reprendre l'avantage au retour des vestiaires via Issiaga Sylla (54e). Friables en défense, les joueurs du Téfécé craquaient encore avec un second but de Qazim Laci (59e). Héroïques, les Corses d'Ajaccio arrachent un match nul 2-2, alors que la pépite toulousaine Amine Adli a reçu un carton rouge en fin de match (90e +5). Scénario assez similaire entre Pau et Nancy. Menés 1-0 suite au but d'Ebenezer Assifuah (34e) et réduits à dix après le carton rouge de Giovanni Haag (41e), les joueurs de Nancy ont longtemps tenu un match nul suite à l'égalisation de Mamadou Thiam (57e) mais Victor Lobry a donné la victoire à Pau en fin de match (90e +4). Les Palois s'imposent donc 2-1. Voulant jouer les premiers rôles, Amiens et Auxerre se retrouvaient d'entrée. Les Picards prenaient l'avantage grâce à Mickael Alphonse (40e) mais Hamza Sakhi (63e) et Gauthier Hein (71e) permettaient à Auxerre de gagner 2-1. Enfin, les deux derniers matches entre Valenciennes et Niort ainsi que Le Havre et Guingamp se sont achevés par un 0-0.

Les matches de 20h

Amiens 1-2 Auxerre : Mickael Alphonse (40e) pour Amiens; Hamza Sakhi (63e) et Gauthier Hein (71e) pour Auxerre

Caen 4-0 Rodez : Alexandre Mendy (2e, 19e et 38e sp) et Steve Shamal (89e) pour Caen

Dunkerque 1-1 Quevilly : Adon Gomis (31e) pour Dunkerque; Manoubi Haddad (7e sp) pour Quevilly

Grenoble 0-4 Paris FC : Gaëtan Laura (37e), Manuel Perez (53e csc), Moustapha Name (72e) et Migouel Alfarela (90e +2) pour Paris

Le Havre 0-0 Guingamp

Pau 2-1 Nancy : Ebenezer Assifuah (34e) et Victor Lobry (90e +4) pour Pau; Mamadou Thiam (57e) pour Nancy

Toulouse 2-2 Ajaccio : Rhys Healey (33e) et Issiaga Sylla (54e) pour Toulouse; Qazim Laci (35e et 59e) pour Ajaccio

Valenciennes 0-0 Niort

