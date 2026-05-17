Toulouse : l’annonce de Dayann Methalie sur son avenir

Auteur d’une première saison professionnelle plutôt convaincante avec Toulouse en Ligue 1, Dayan Méthalie avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs européens. D’après TF1, l’été dernier, le jeune défenseur gauche de 20 ans figurait notamment dans les radars du Borussia Dortmund ou encore d’Aston Villa, preuve de l’intérêt grandissant autour de son profil prometteur : puissant et rapide.

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Pour sa toute première interview, accordée à Téléfoot, le Toulousain s’est montré lucide sur sa situation et ses ambitions. Interrogé sur ces intérêts venus de l’étranger, il a déclaré : « l’intérêt des grands clubs européens l’été dernier ? Ouais c’est vrai que c’est très flatteur, mais il faut garder la tête sur les épaules. Même si un jour il va bien falloir que je m’en aille. J’aimerais bien me confronter au haut niveau. Pour l’instant je me dois de continuer ainsi, après on verra par la suite ». Le jeune joueur affiche ainsi une ambition claire, tout en privilégiant encore sa progression au sein du club toulousain.