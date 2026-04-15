Coupe du Monde : nouvelles terriblement inquiétantes pour Ekitike et les Bleus

Comme beaucoup de Français devant leur écran, Didier Deschamps a dû retenir son souffle hier soir en voyant Hugo Ekitike, puis Désiré Doué, sortir sur blessure. La situation de l’attaquant de Liverpool devait occuper un peu plus ses pensées que celle du Parisien, touché à un genou après un contact avec Dominik Szoboszlai comme le précise L’Équipe ce matin. Ce dernier a finalement pu remarcher, contrairement à son coéquipier en sélection, sorti sur civière et en pleurs.

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Tous les signes convergeaient vers l’idée d’une rupture du tendon d’Achille, partielle ou totale, qui nécessiterait alors plusieurs mois de convalescence. Après la rencontre entre Liverpool et le PSG, Canal+ indiquait sur son plateau par la voix d’Hervé Mathoux : « peut-être que le tendon d’Achille n’est pas rompu, nouvelles de sa famille, mais saison terminée quoi qu’il en soit pour le Français ». La chaîne cryptée ajoutait un peu plus tard sur son compte X : «le tendon d’Achille est bel et bien touché pour Hugo Ekitiké. Contrairement aux informations relayées, nous ne disposons pas encore d’informations sur la gravité de sa blessure. Le joueur de l’équipe de France doit encore passer des examens pour déterminer la durée de son indisponibilité. »

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Son forfait semble quasi acté pour la Coupe du Monde

A en croire L’Équipe, voir Ekitike au Mondial relèverait du miracle désormais. Ce matin, le quotidien partait de l’idée que son forfait était déjà acté pour la compétition. «Touché à un tendon d’Achille, l’attaquant de Liverpool peut tirer un trait sur le Mondial. La manière dont il s’est effondré, seul sur une reprise d’appui, incapable de se relever malgré deux tentatives infructueuses, n’augurait rien de bon : partielle ou totale, la rupture du tendon d’Achille nous a été confirmée après le match. Pour l’équipe de France, le forfait de l’attaquant pour le Mondial est un coup dur. »

Interrogé par le quotidien, le docteur Nicolas Baudrier déclarait : «vu les images, je dirais à 90 % que c’est une rupture du tendon d’Achille. Il va devoir être opéré. Une intervention chirurgicale, dans le meilleur des cas pour un joueur pro, c’est neuf mois pour revenir sur le terrain. Si c’est bien une rupture du tendon d’Achille, la Coupe du monde, c’est fini pour lui». De son côté, Arne Slot refusait de s’avancer. Mais les mots de l’entraîneur néerlandais laissaient tout de même peu de place à l’optimisme : « Hugo Ekitike s’est fait très mal, c’est une blessure assez grave. Je ne sais pas s’il va rejouer cette saison. A part le fait que ça puisse être une blessure grave, je ne peux pas ajouter d’autres précisions », soufflait-il. Le joueur devrait passer des examens dans la journée pour être définitivement fixé.