Coupe du Monde 2022 : l'Argentine craint déjà l'équipe de France

La suite après cette publicité

Et si c'était le début d'une nouvelle rivalité sur la scène internationale ? Il est encore un peu tôt, mais il n'est pas loufoque de penser que l'Argentine et la France se retrouveront en finale. Après le duel de 2018 et divers "incidents" comme ces chants racistes proférés par quelques fans argentins contre Mbappé et les joueurs français d'origine africaine, on sent un peu de tension entre les deux pays. Mais si on parle purement football, les observateurs argentins craignent de voir leur équipe affronter la bande de Didier Deschamps.

Beaucoup préféraient ainsi affronter l'Angleterre. Parce qu'il y a cette rivalité entre les deux pays, forcément, à cause de la guerre des Îles Malouines, mais aussi parce que la formation de Gareth Southgate fait bien moins peur aux Argentins que la France. « Il n'y aura pas de finale contre l'Angleterre. Encore un duel tendu qui n'aura pas lui, après l'élimination du Brésil et l'impossibilité de se retrouver en demies. Cette fois, ce fut à cause de la France, qui avec un Mbappé en feu ou non, a confirmé sa puissante candidature pour le titre », peut-on lire dans Clarin.

Messi, l'arme anti-France

« La meilleure équipe au Qatar, aussi bien par son niveau individuel que collectif, celle qui défend le titre et qui est déjà parmi les quatre demi-finalistes », écrit de son côté Olé au sujet des Bleus. Il suffit de regarder les différentes analyses à la télévision argentine pour voir que les consultants sont tous unanimes sur le niveau des Bleus. Estiment-ils que l'Argentine n'a aucune possibilité de les battre ? Bien sûr que non... Grâce à un homme.

« Avoir Messi est une bénédiction incroyable. On a eu Diego (Maradona, NDLR) qui n'est plus avec nous et on peut voir un nouveau Diego avec ce joueur prodigieux qu'aucun adversaire ne peut stopper », explique Infobae. Avec un La Pulga des grands soirs, l'Albiceleste peut rêver d'une victoire contre la France. Mais avant de penser aux Bleus, les Argentins auront du pain sur la planche avec la Croatie qui a de sacrés arguments pour faire déjouer Lionel Messi et ses acolytes.