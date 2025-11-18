Menu Rechercher
AC Milan : bonne nouvelle pour Adrien Rabiot

Par André Martins
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp
Inter Milan Milan

Bonne nouvelle pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain de l’AC Milan se rapproche d’un retour à pleine capacité après son problème au mollet survenu lors de la précédente trêve internationale. Malgré le jour de repos accordé par l’entraîneur Massimiliano Allegri, l’ancien Marseillais a choisi de s’entraîner à Milanello, poursuivant sa récupération et devrait donc réintégrer le groupe ce mardi pour préparer le derby contre l’Inter prévu dimanche 23 novembre à San Siro, rapporte MilanNews.

Si tout se passe bien, le coach italien envisagerait même de le titulariser face à l’Inter. Sinon, Samuele Ricci ou Ruben Loftus-Cheek pourraient prendre sa place. Adrien Rabiot n’a plus joué pour le club milanais depuis le 5 octobre, lors du nul contre la Juventus (0-0). Par ailleurs, l’attaquant mexicain Santiago Gimenez progresse lui aussi dans sa rééducation de la cheville et se rapproche d’un retour aux entraînements complets.

Pub. le - MAJ le
