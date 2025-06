OL : Sonny Anderson fracasse John Textor

C’est une situation plus que critique que traverse actuellement l’Olympique Lyonnais. Fraîchement rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, le club rhodanien compte bien faire appel. Mais il va falloir convaincre le gendarme financier du football français. Et ce n’est pas gagné surtout pour John Textor. Le dirigeant américain est devenu persona non grata à Lyon.

Sur RMC Sport, l’ancienne légende du club Sonny Anderson s’est exprimé sur le sujet et n’a pas mâché ses mots. «Depuis janvier je dis que le club s’appelle "John Textor". Il a fait ce qu’il a voulu. Il a viré les gens compétents. Il a énormément menti. Vous trouvez normal qu’il soit reparti voir Botafogo au lieu de travailler sur l’appel ?» Le message est passé.