Timothy Fosu-Mensah signe à Leverkusen !

Un temps annoncé dans les petits papiers de Monaco et de Marseille, Timothy Fosu-Mensah a finalement rejoint la Bundesliga et le Bayer Leverkusen. L’arrière droit s’est engagé avec le club allemand ce mercredi jusqu’en 2024.

La suite après cette publicité

A 6 mois de la fin de son contrat, le joueur formé à Manchester United était sur le départ. A 23 ans, l’international néerlandais (3 sélections) quitte donc l’Angleterre pour la première fois depuis ses débuts en pro en 2016 avec les Reds Devils. Le transfert est estimé à 1,7 millions d’euros selon les informations de Kicker. « C'est un défenseur techniquement compétent, rapide et physiquement fort, qui peut être déployé à la fois comme arrière droit et au centre. Il est encore jeune et capable de se développer. Il nous aidera également à l'avenir. » a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer 04.