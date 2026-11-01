PSG : il y a danger pour David Boly !

Ce n’est désormais un secret pour personne : le centre de formation du Paris Saint-Germain n’a rien à envier aux meilleures académies du monde. Longtemps peu utilisés par les différents entraîneurs qui se sont succédé à la tête de l’équipe première, les Titis parisiens bénéficient désormais de davantage d’opportunités avec Luis Enrique. L’Espagnol n’hésite pas à faire appel à eux, notamment lors des rencontres de Ligue 1, où il souhaite faire tourner son effectif. Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye, avant son départ, en sont de bons exemples.

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Et si on demande aux spécialistes du Paris Saint-Germain qui sera le prochain jeune joueur à avoir un temps de jeu assez intéressant en équipe première, beaucoup répondront David Boly. Utilisé face au Havre en deuxième période pour la première fois de la saison vendredi, le latéral droit de 17 ans est considéré comme une des grosses pépites, si ce n’est la plus grosse pépite, qu’a le PSG dans ses rangs.

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Les gros clubs sont à l’affût

Forcément, c’est aussi un dossier un peu complexe à gérer pour les décideurs parisiens, et sur lesquels ils ne voudront pas se rater. La situation n’est pas évidente : le joueur est en fin de contrat en 2027, et n’a toujours pas signé son contrat professionnel. Forcément, énormément de clubs, dont des cadors européens, veulent profiter de la situation pour l’arracher aux champions d’Europe comme l’explique le journal L’Equipe. Récemment, il était par exemple question d’un intérêt sérieux du FC Barcelone pour ses services.

Le quotidien sportif indique que la direction du PSG lui a fait une offre très intéressante sur le plan financier, témoignant de sa confiance et de la volonté du club de le voir s’inscrire sur la durée à Paris. Point positif pour les Parisiens : pour l’instant, le choix du joueur semble se porter sur le PSG. Du moins, c’est bien l’écurie francilienne qui est tout en haut de la liste du principal concerné. En revanche, il fixe une condition : avoir, déjà, un peu plus de temps de jeu en championnat. Espérons, pour le PSG du moins, un dénouement positif dans ce dossier…