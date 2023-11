PSG-Monaco : la réaction à chaud de Vitinha

Sa rencontre contre Monaco a finalement été assez paradoxale. Auteur d’un début de rencontre timide où il aura multiplié les imprécisions techniques, Vitinha a finalement su faire la différence en seconde période. Bien plus percutant, l’ancien de Porto a su élever son niveau de jeu et le milieu portugais a été récompensé par un but splendide, son troisième en championnat cette saison.

Interrogé par Prime Vidéo à l’issue de la rencontre, le joueur de 23 ans a fait part de sa satisfaction à l’issue de cette victoire fleuve : «c’est une belle victoire, on a été meilleur que Monaco, qui a fait un très bon début de Championnat. Cela fait du bien d’avoir marqué. J’essaie plus que l’année dernière, les opportunités sont là, mais j’essaie de m’améliorer. On veut avoir le contrôle du match, tout le temps, c’est ce que le coach veut. Mais on n’a pas réussi à faire cela tout le temps, même avec les trois buts inscrits, Monaco a été présent. En deuxième mi-temps…il faut voir ce qu’il s’est passé. On est mieux préparés qu’au match aller, on a hâte de jouer ce match et on espère que le public sera présent.»