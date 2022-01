Serie A : l'Udinese résiste au Genoa, Cambiaso exclu

Haut sur le terrain pour mettre la pression sur son adversaire d'entrée, le Genoa s'est offert une première situation par l'intermédiaire de Caleb Ekuban, qui a vu sa frappe soudaine à bout portant être détournée par Marco Silvestri (4e). Puis Stefano Sturaro a récupéré un ballon dangereux dans le camp adverse, avant de perforer le milieu et d'ajuster un centre parfait pour Kelvin Yeboah, seul au second poteau, mais ce dernier a manqué son contrôle, ce qui a permis à Silvestri de vite se coucher sur le cuir (16e). C'est ensuite Mattia Destro qui a croqué une occasion énorme ! Parfaitement décalé sur la droite de la surface des visiteurs par une talonnade de Caleb Ekuban, l'ancien de Bologne a glissé au pire moment (31e)... À la pause, malgré une feuille statistique très en sa faveur, le Genoa se casse les dents sur des visiteurs peu entreprenants.

La suite après cette publicité

Bis repetita au retour des vestiaires. Destro est encore trouvé dans la surface après une bonne projection de Sturaro, mais son pointu n'attrape pas le cadre (56e). Un quart d'heure plus tard, Yeboah file à la limite du hors-jeu, avant de buter à son tour sur Silvestri. Le ballon arrive alors à Manolo Portanova, qui dévisse complétement (70e). Et, quand Rodrigo Becão tente de ressortir de sa surface balle au pied pour lancer une transition rapide, Andrea Cambiaso démontre toute sa naïveté en le fauchant avec un tacle beaucoup trop engagé et alors qu'il est déjà averti... Le jeune formé au club est donc logiquement exclu et complique encore un peu les affaires des siens (79e). Le Genoa insiste jusqu'aux derniers instants, mais l'Udinese résiste avec une approche particulièrement minimaliste du jeu. Résultat des courses, les locaux restent dix-neuvièmes, tandis que les visiteurs sont quatorzièmes.