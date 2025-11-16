Menu Rechercher
CAF Awards 2025 : les finalistes pour le titre de meilleur jeune

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
La joie des Lionceaux. @Maxppp

Ces dernières semaines, la CAF avait dévoilé la liste des nommés pour le titre de meilleur jeune joueur africain de l’année. Ce dimanche soir, l’instance du football africain a annoncé la liste des trois finalistes pour cette distinction individuelle. Avec encore une fois deux Marocains.

CAF_Online
𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗠𝗲𝗻) - 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀

#CAFAwards2025
Auteur d’une Coupe du Monde U20 exceptionnelle en étant élu meilleur joueur, Othmane Maama est présent dans la liste. Le Marocain de Watford, qui évoluait à Montpellier l’année dernière, est le favori cette année. Le tout jeune Abdellah Ouazane (16 ans) de l’Ajax Amsterdam est également finaliste. S’il n’a pas encore connu le monde pro (sauf avec la réserve de l’Ajax), il avait marqué les esprits lors de la CAN U17 qu’il a gagnée en terminant meilleur joueur. Enfin, le jeune Sud-Africain Tylon Smith de QPR est également présent.

