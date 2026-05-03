L’Inter Milan sacré champion d’Italie pour la 21e fois de son histoire

Il fallait à peu près un miracle pour que l’Inter Milan ne soit pas couronné cette saison en Serie A. Leaders du championnat depuis la 15e journée, les Nerazzurri pouvaient transformer l’essai dès ce soir suite au match nul de Naples face à Côme (0-0). Encore fallait-il tenir face à des Parmesans sans enjeux en cette fin de saison, mais vainqueurs de leurs deux derniers matchs contre l’Udinese et Pise.

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Les hommes de Chivu ont finalement fait respecter la hiérarchie en s’imposant 2-0 grâce à Marcus Thuram, auteur de sa 13e réalisation de la saison en Serie A, et de Mkhitaryan. Un succès surtout synonyme de 21e titre de champion d’Italie pour l’Inter, encore très loin derrière la Juve et ses 31 sacres, mais un cran devant l’AC Milan et ses 19 couronnes. Ce Scudetto vient aussi récompenser une saison globalement dominée par les Lombards sur la scène nationale, alors que ses concurrents ont fait preuve de beaucoup trop d’inconstance au fil de l’année. En cas de victoire lors de leurs trois derniers matchs, les Nerazzurri égaleraient leur bilan comptable de 2021 (91 points) lorsqu’ils avaient été champions avec Antonio Conte.

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Un doublé encore possible

Au rang des grands artisans de ce sacre, comment ne pas penser à Federico Dimarco, auteur de 6 buts et 18 passes décisives en championnat (un record dans l’histoire du championnat) ? Nicolo Barella et Hakan Calhanoglu, toujours aussi influents dans l’entrejeu, Marcus Thuram, épatant dans le sprint final, Lautaro Martinez, meilleur buteur du Calcio et talisman de son équipe (l’Inter Milan prend presque 2,5 points par match avec l’Argentin, et moins de 1,7 sans), méritent également des honneurs.

Reste le cas d’Alessandro Bastoni, auteur d’une belle saison mais dont l’avenir en Italie semble plus que jamais incertain depuis le fiasco face à la Juventus Turin et celui de l’Italie en barrages de Coupe du Monde. Le défenseur de 27 ans a peut-être remporté son dernier Calcio sous les couleurs de l’Inter, mais peut-être pas son dernier trophée. Le club lombard pourra encore réaliser un doublé Coupe - Championnat, malgré des éliminations en Ligue des Champions et en Super Coupe d’Italie. Les Milanais défieront la Lazio en finale le 13 mai prochain.