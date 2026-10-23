FC Barcelone : Gavi révèle son Ballon d’Or

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or qui se tiendra lundi à Londres, Gavi a affiché son soutien à son coéquipier du FC Barcelone, Lamine Yamal, qu’il espère voir remporter le prestigieux trophée. Le milieu de terrain espagnol a également rendu hommage à Ousmane Dembélé, lauréat en 2025, tout en saluant les performances de Kylian Mbappé, qu’il considère comme l’un des meilleurs joueurs du monde.

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Interrogé par RMC Sport, Gavi a déclaré qu’il donnait le trophée à son compatriote : «Ousmane est mon frère, j’ai une très bonne relation avec lui. Il a remporté le Ballon d’Or et j’étais vraiment très heureux pour lui, parce que c’est quelqu’un qui l’a toujours mérité et en qui j’ai toujours eu confiance. J’espère que cette année, ce sera un autre frère à mes yeux, Lamine, qui le remportera. J’espère qu’il gagnera le Ballon d’or. Mbappé ? IL marque énormément de buts. Mais il n’a pas eu la chance de remporter des titres. Cela ne veut pas dire pour autant que Kylian Mbappé n’est pas le joueur qu’il est : c’est l’un des meilleurs joueurs du monde et il le démontre constamment.»