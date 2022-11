Mercato : Jorge Sampaoli tape déjà du poing sur la table à Séville

La suite après cette publicité

Les mercatos passent et les problèmes restent. Le 1er juillet, Jorge Sampaoli a claqué la porte de l'Olympique de Marseille à la surprise générale. Plusieurs raisons avaient provoqué la décision du technicien argentin réputé pour avoir le sang chaud. Mais la principale était qu'il n'était plus en accord avec son président Pablo Longoria auquel il reprochait de ne pas s'activer sur le mercato. Remplacé par Igor Tudor, Sampaoli n'est pas resté longtemps au chômage. Le 6 octobre, il a repris du service à Séville, club qu'il avait déjà dirigé de 2016 à 2017.

Le pompier Sampaoli n'a pas éteint l'incendie

Choisi pour remplacer Julen Lopetegui, l'entraîneur de 62 ans est revenu à la maison. Une maison qui était en péril puisque les Andalous, 15es de Liga à ce moment-là, restaient sur une série de 6 défaites en 10 matches toutes compétitions confondues (3 nuls et 1 victoire seulement). Il y avait donc urgence. C'est pour cette raison que les Sévillans ont fait appel au disciple de Marcelo Bielsa. Mais ce dernier a du mal à les remettre sur de bons rails. En dix matches toutes compétitions confondues, le Séville FC version Sampaoli totalise 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites.

Pourtant, cela avait bien débuté avec 4 matches sans perdre (1 victoire face à Majorque et 3 nuls face à Bilbao, Dortmund et Valence). Ensuite, tout s'est dégradé. Sur les 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Andalous ont été battus à 4 reprises (Real Madrid, Rayo Vallecano, Manchester City et la Real Sociedad). L'ultime défaite du club date d'hier soir face à la Real Sociedad (2-1). La défaite de trop pour Jorge Sampaoli, dont l'équipe jouera un match de Coupe du Roi contre Velarde dimanche avant la trêve liée à la Coupe du monde.

L'Argentin exige des renforts

Hier, l'ancien entraîneur de l'OM a tapé du poing sur la table et a demandé des renforts à sa direction alors que Séville est 17e de Liga avec 11 points. Le club ibérique, qui fait donc pire qu'avec Lopetegui, pourrait même passer la trêve dans la zone rouge puisque Cadiz et le Celta Vigo (11 points), en cas de succès ou de nul ce jeudi en Liga, pourraient leur passer devant. Sampaoli veut donc du sang frais cet hiver pour repartir de l'avant. «La situation est préoccupante, nous devons nous asseoir avec les dirigeants du club pour voir si nous pouvons résoudre cela. Plus que l'effort de chacun, nous avons besoin de plus d'équilibre dans de nombreux domaines du terrain. Nous verrons si nous pourrons construire avec ces joueurs ou avec d'autres qui viendraient».

Des déclarations qui ont fait grand bruit au sein de la presse andalouse. Estadio Deportivo a notamment écrit : «Jorge Sampaoli a parlé pour la première fois de carences et de renforts. Il était temps d'en parler, une pause de près de deux mois arrive et, quand elle se terminera, le mercato d'hiver s'ouvrira. Il est temps de travailler et de résoudre ces lacunes. Bien que Monchi y travaille déjà depuis le moment même où le technicien né à Casilda a atterri à Séville». Le directeur sportif de Séville n'a donc pas attendu la sortie médiatique de son entraîneur pour se mettre au travail. Cet été, il avait déjà cherché à recruter un défenseur et un pivot supplémentaires sans pour autant y parvenir.

Il a demandé au moins 4 joueurs à Monchi

A présent, il va devoir s'activer pour contenter Sampaoli, qui veut plus de vitesse dans les transition, de la verticalité, une équipe moins déséquilibrée et un secteur offensif plus efficace. Mais la priorité est en défense. «Les blessures de Marcao, l'inexpérience de Nianzou et le fait que Sampaoli veuille Gudelj comme pivot ne font que rendre ce besoin plus pressant», assure ED. Le nom de Nelsson (Galatasaray) est toujours cité par la presse turque. Mais son prix serait un peu trop élevé. Le coach argentin veut aussi un pivot même s'il peut s'en passer, un milieu de terrain ou un ailier lui apportant de la verticalité. Le retour de Lucas Ocampos, dont le prêt à l'Ajax Amsterdam n'est pas un franc succès, est une option.

Mais Sampaoli, qui aurait aimé recruter Gerson cet hiver, veut surtout un attaquant. Monchi a donc du pain sur la planche avec au moins quatre recrues pour satisfaire son coach. Un entraîneur qui, on le sait, n'hésitera pas à se faire entendre s'il n'a pas ce qu'il souhaite. C'était le cas l'été dernier à l'Olympique de Marseille. Mais le directeur sportif andalou et son club, qui ont déjà pratiqué l'Argentin par le passé, savent à qui ils ont à faire. Et c'est aussi pour cela qu'il a été rapatrié en urgence en octobre, lui qui s'attendait à de bien meilleures retrouvailles.