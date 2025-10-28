Real Madrid : le divorce est acté entre Vinicius Junior et Xabi Alonso !

Ce dimanche, le Real Madrid s’est offert un Clasico tant attendu. Vaincu lors des quatre duels face à leur ennemi la saison dernière, le Real avait à coeur de mettre fin à cette disette. Finalement, au terme d’une prestation aboutie, les Merengues ont dompté les Catalans pour l’emporter et prendre cinq points d’avance sur leur rival en tête de la Liga. Un succès qui s’est construit dans un contexte très tendu. Outre la bataille âpre entre les deux équipes sur le terrain, les déclarations d’avant-match du côté de Lamine Yamal n’ont pas manqué de rajouter de l’huile sur le feu. Passé totalement à travers son match, le prodige espagnol s’est ensuite embrouillé avec Vinicius Junior au coup de sifflet final.

En forme sur le pré, le Brésilien a, assurément, été le deuxième grand acteur de ce Clasico. En effet, auteur d’une belle prestation dans la lignée de son excellent début de saison, l’ailier de 25 ans fait taire ses détracteurs. Pourtant, cet équilibre est encore fragile comme en témoigne sa sortie remarquée à la 72e minute de jeu. Remplacé par Rodrygo, le numéro 7 des Merengues n’a pas apprécié ce changement et l’a fait savoir à Xabi Alonso. Refusant de serrer la main à son entraîneur, le Brésilien est directement allé aux vestiaires en disant ces mots : «Je vais me faire foutre. Je me casse de cette équipe.» Remonté, Xabi Alonso a rétorqué de manière prompte : «allez, Vini, va te faire foutre.» Ambiance.

Vinicius Junior n’en peut plus de Xabi Alonso

Après cette joute verbale, la Cadena Ser explique qu’une sanction pourrait être donnée par le coach espagnol et le Real Madrid se rangera derrière cette décision. Une embrouille qui montre bien à quel point le dialogue entre les deux hommes est rompu. Déjà agacé de ne pas être considéré comme un titulaire indiscutable, le numéro 7 du Real Madrid n’aime pas le traitement de l’ancien coach du Bayer Leverkusen à son égard. Ce mardi, plusieurs médias espagnols tirent la sonnette d’alarme : si la situation persiste, Vinicius ne va pas rester au Real Madrid. C’est ce qu’annonce El Larguero et El Chiringuito. En effet, les deux médias espagnols expliquent que la confiance du Brésilien envers son entraîneur est morte.

D’après le second média, Xabi Alonso a félicité tous ses joueurs après le match, y compris Vini. Mais le problème est plus profond. Sous contrat jusqu’en 2027, Vinicius Junior ne devrait pas prolonger si les choses ne changent pas. Réclamant plus d’argent à la Maison Blanche, l’attaquant auriverde estime désormais qu’il mérite plus de respect de la part de son entraîneur. Une situation tendue qui devrait être prise à bras le corps par le Real Madrid dans les prochains mois. Pour la presse espagnole et notamment Mundo Deportivo, cela ne fait aucun doute : le point de non-retour est atteint entre Vinicius Junior et Xabi Alonso.