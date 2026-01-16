AS Monaco : plongé dans une crise historique, Sébastien Pocognoli sort du silence sur son avenir

Rien ne va plus sur le Rocher. Sur une terrible série de sept défaites sur ses huit dernières sorties, l’AS Monaco bat un triste record historique après sa sortie complètement manquée contre le FC Lorient, à Louis-II. En grande difficulté, le club monégasque s’est complètement loupé et a été conspué par une partie de son public, qui ont demandé la démission de la direction actuelle pendant la rencontre. Pas aidé par l’avalanche de blessures, les joueurs de l’ASM ne s’estiment pourtant pas à terre, malgré une 9e place au classement.

«C’est notre responsabilité, on n’a pas fait un bon match, on doit fermer notre gueule et continuer à travailler avant un gros match contre le Real Madrid, ce sera difficile. Désolé pour les supporters, il faudra continuer le travail. On n’a pas su se créer des occasions, mais on a fait de bonnes choses», a lourdement réagi Caio Henrique, rejoint par la recrue estivale Eric Dier : «on a proposé de bonnes choses, on est parvenus à revenir, à se relancer, on gérait bien les transitions en début de deuxième. Mais à l’arrivée, il y a beaucoup de déception parce qu’on prend des buts évitables ».

Sébastien Pocognoli évoque son avenir

«Il faut garder le moral, avec ce groupe réduit et certainement pas les perdre. On n’a pas été au niveau, surtout en première période. On n’a pas montré qu’on avait du coffre, c’est difficile à expliquer, on a été trop passifs. On offre les buts», a également ajouté Sébastien Pocognoli. Mais au-delà des mauvais résultats et du jeu proposé, les Ultras monégasques ont pointé du doigt la méthode de la direction, à la suite d’un recrutement estival qui ne fait pas l’unanimité. L’entraîneur monégasque a d’ailleurs évoqué son avenir et estime que son départ du banc ne changerait pas grand-chose.

«On doit soutenir les joueurs, la situation n’est pas facile. Je fais partie du groupe, on est concernés par les mauvaises prestations, je serai le premier à dire que je dois faire un pas de côté si on n’arrive pas mettre ce que l’on veut en place. On fait le maximum, les joueurs me soutiennent, il faudra se poser les questions de manière collective, mais je ne pense pas qu’un changement apporterait énormément», a-t-il lancé. Alors que le Real Madrid arrive dès mardi, les Monégasques n’auront que très peu de temps pour se remettre en question et devront envoyer un signal fort pour la deuxième partie de saison.