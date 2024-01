PSG : les réponses fortes de Nasser al-Khelaïfi sur Kylian Mbappé

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les bouches depuis plusieurs jours, le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a fait une grande tournée médiatique ce mardi soir. Invité sur les ondes de RMC Sport, mais aussi chez nos confrères de L’Équipe, le dirigeant qatari est revenu sur l’information du moment, à savoir la prolongation ou le départ de son attaquant vedette, Kylian Mbappé, à l’heure où son contrat prendra fin dans six mois. Comme nous vous le révélions en exclusivité dimanche soir, l’entourage de l’international des Bleus est bien tombé d’accord avec le Real Madrid sur les contours d’un pré-contrat et Kylian Mbappé portera donc les couleurs du club madrilène dans les prochaines années. Mais tant que l’officialisation n’est pas tombée, Nasser al-Khelaïfi se donne le droit d’y croire et a même donné un peu plus de détails sur les dernières discussions entre le PSG et l’entourage de Mbappé.

«Il l’a dit très clairement, il a un accord avec moi. Nous avons une superbe relation, c’est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant, car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l’équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l’ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu’il faut : un entraîneur fantastique qui l’adore et que lui adore, le meilleur centre d’entraînement du monde, une belle équipe. Il a tout», a expliqué le président du PSG dans les colonnes de nos confrères de L’Équipe, avant de réitérer ses propos aux côtés de Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme : «Kylian, c’est un grand homme, un grand joueur, mais aussi une grande personne. Comme il l’a dit après le Trophée des champions, il a un accord avec moi. Je ne veux pas parler d’argent et dire combien vaut l’accord. On a un 'gentleman agreement’, notre accord ce n’est pas une question d’argent. C’est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C’est plus ça qu’un accord signé».

Une confiance totale envers son joueur

Le calme semble en tout cas régner du côté de la direction parisienne. Nasser al-Khelaïfi continue de se montrer patient, détendu et confiant quant à la suite des conversations avec le numéro 7 parisien : «Bien sûr ! Mais nous sommes tranquilles. J’ai confiance en lui, 200 %. C’est un bon garçon. Il m’a donné sa parole et c’est un homme de parole. Je crois en lui. Je ne peux pas vous le dire. Je peux juste dire que je ne suis pas stressé. Financièrement et avec Kylian. J’ai un plan avec Kylian. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j’ai vu qu’il en avait parlé. Je protège ma famille. Je ne vais laisser personne déstabiliser Kylian ou mon équipe. Mon message est très clair. Il fait partie de la famille et je vais protéger cette famille», a ensuite poursuivi le président du club de la capitale.

L’objectif reste le même pour la direction sportive du PSG. Conserver Kylian Mbappé et s’assurer de sa présence sur le long terme dans le projet porté par Luis Enrique et Luis Campos : «Je veux qu’il reste, c’est certain. Il a le meilleur centre d’entrainement au monde, le meilleur entraineur, chaque année, il joue la Ligue des Champions et minimum en 8e. On a joué les quarts, les demis, la finale. Le championnat français est difficile. L’année prochaine avec le nouveau format, on joue plus de matchs compétitifs», a expliqué NAK dans son entretien accord à L’Equipe, avant de répéter sur RMC de calmer les médias lors de la suite de la saison sur le dossier Kylian : «vraiment je demande à tout le monde de laisser Kylian tranquille, a imploré le président du PSG. Laissez-nous tranquille, on est bien». Le message est passé : le Paris Saint-Germain voit la vie en rose en ce début d’année 2024. La rédaction de Foot Mercato maintient son info exclusive sur la signature future de Kylian Mbappé au Real Madrid.