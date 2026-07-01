Coupe du Monde 2026 : le classement des passeurs

La Coupe du Monde 2026 bat son plein. Si les buteurs sont au rendez-vous, notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, les passeurs réalisent également de belles choses durant ce tournoi. Pour le moment, le meilleur de tous est Français. Il s’agit de Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich a délivré 5 assists depuis le début du tournoi. Hier soir, il a encore régalé face à la Suède, lui qui domine donc le classement des passeurs du tournoi.

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Dans son rétroviseur, Olise aperçoit Bruno Guimarães. Le Brésilien a donné 4 passes décisives, dont une sublime pour Gabriel Martinelli face au Japon. Viennent ensuite Florian Wirtz et Alexander Isak (3 assists), qui ont été éliminés avec l’Allemagne et la Suède. Martin Odegaard, qui en a aussi 3, pourra améliorer cette statistique face au Brésil lors du prochain tour.