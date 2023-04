Mercato : le PSG empoisonne la vie de Chelsea

La suite après cette publicité

Cette saison, de nombreux managers ont été virés un peu partout en Europe. A Chelsea, Todd Boehly et ses équipes en ont même limogé deux. Thomas Tuchel a pris la porte le 7 septembre à la surprise générale après une défaite en Champions League. Son successeur, Graham Potter a, lui, tenu sept mois et 31 matchs avant d’être limogé après un revers face à Aston Villa. Les pensionnaires de Stamford Bridge ont donc confié les clés de l’équipe première à Bruno Saltor, entraîneur intérimaire, tout en s’activant en coulisses pour trouver un nouveau coach.

Plusieurs noms sont sortis du chapeau. Comme expliqué sur notre site, Julian Nagelsmann, libre depuis son éviction du Bayern Munich, est la priorité. Sur le marché également, Luis Enrique, qui a rendez-vous avec la direction, Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane sont ciblés. Idem pour des entraîneurs déjà en poste comme Oliver Glasner, Luciano Spalletti ou encore José Mourinho, qui connaît déjà la maison. Ce qui est aussi le cas de Frank Lampard, qui a été cité comme une solution temporaire par la presse anglaise. Lancé dans un casting XXL, Chelsea doit composer avec une donne importante.

Chelsea est en concurrence avec le PSG

En effet, d’autres écuries européennes cherchent elles aussi un nouvel entraîneur. Parmi elles, le Paris Saint-Germain. Ce n’est plus un secret maintenant, les pensionnaires du Parc des Princes prospectent afin de trouver le successeur de Christophe Galtier. Le Français n’a pas vraiment réussi à poser sa patte et imposer son style dans la capitale. Son sort paraît pratiquement scellé. D’ailleurs, les champions de France ont plusieurs coachs en tête. Zinedine Zidane, priorité de l’Émir du Qatar, Julian Nagelsmann, Antonio Conte, José Mourinho ou encore Luis Enrique sont dans la short-list du club selon RMC Sport.

Ce qui ne fait pas les affaires de Chelsea. Les Blues s’inquiètent et pourraient manquer une piste prioritaire à cause de Paris explique The Sun. En effet, les deux clubs visent les mêmes techniciens. Nagelsmann, Luis Enrique, Zidane et Mourinho sont appréciés par les deux directions. Les deux premiers cités ont d’ailleurs la préférence des Britannique. En concurrence avec les Parisiens, les Londoniens sont toutefois irrités, eux qui espéraient avoir le champ libre pour négocier tranquillement et boucler la venue de leur prochain coach. Avec Paris dans les pattes, cela change la donne. D’autant que ces dossiers ne sont pas faciles, puisque certains attendent de voir comment le marché des entraîneurs va évoluer ou préfèrent attendre cet été pour arriver.