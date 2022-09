Serie A : Sassuolo l'emporte chez le Torino dans les derniers instants

Le Torino une nouvelle fois freiné. Avec seulement deux victoires sur les cinq derniers matchs, les Grenats avaient l'opportunité d'engranger quelques points en venant à bout de Sassuolo, ce samedi. Mais finalement, l'affaire était plus compliquée que prévu. D'abord, le Torino pensait ouvrir le score, mais le but de Lazaro était signalé hors-jeu après une intervention du VAR (37e).

En deuxième période, Laurienté et Sassuolo se montraient plus entreprenants devant le but, sans parvenir à faire la différence. Mais finalement, sur la dernière action du match, Sassuolo parvenait à l'emporter grâce à un but d'Alvarez, tout juste entré en jeu (1-0, 90e+3). Avant la trêve, les Turinois sont neuvièmes, alors que Sassuolo occupe maintenant la dixième place, avec seulement un point de retard.