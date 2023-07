PSG : l’Atlético de Madrid est prêt à tout pour Marco Verratti

La suite après cette publicité

Il n’est pas forcément considéré comme indésirable. Mais dans le même temps, il n’est pas vu comme indispensable non plus. Marco Verratti est dans une situation un peu floue en ce moment du côté de Paris, alors que le projet de Luis Enrique a démarré avec l’arrivée de plusieurs recrues. Certains médias ont même évoqué des envies de départ de l’Italien, qui rêverait du Real Madrid.

Et il risque effectivement de débarquer du côté de la capitale espagnole… mais à l’Atlético ! En plus de la rumeur saoudienne, le joueur de 30 ans a ainsi été lié aux Colchoneros ces dernières semaines. Si on se fie aux informations du quotidien Marca ce mardi, c’est même très sérieux pour l’Italien à l’Atlético de Madrid. Il est l’objectif prioritaire de l’écurie madrilène pour renforcer l’entrejeu.

L’Atlético va avoir du cash à disposition

Du côté de l’Atlético, on espère que cette petite révolution à Paris puisse être favorable à la vente du joueur sous contrat jusqu’en 2026, ce qui laisse le PSG dans une position de force actuellement. Mais le journal ibérique n’a pas de doutes : l’Atlético est prêt à faire de sacrés efforts dans le cas où les Parisiens venaient à ouvrir la porte. Clairement, les Rojiblancos sont prêts à signer un gros chèque s’ils voient qu’il y a possibilité d’enrôler le joueur formé à Pescara.

Il faut dire qu’avec les ventes plus que probables de joueurs comme João Félix, Renan Lodi, Alvaro Morata mais aussi d’autres avec une belle valeur marchande comme Thomas Lemar, les Madrilènes devraient avoir une belle petite enveloppe à disposition, histoire de pouvoir formuler une proposition qui ferait réfléchir la direction parisienne. Andrea Berta, le directeur sportif italien de l’Atlético, est aux commandes de cette opération qui n’est pas du tout jugée irréaliste par le média madrilène…