La colère froide de Nicolas Pépé contre le fédération ivoirienne

La non-convocation de Nicolas Pépé à la Coupe d’Afrique des Nations avait fait grand bruit en Côte d’Ivoire. Pourtant titulaire régulier à Villarreal et auteur d’une saison solide en Liga et en Ligue des Champions, l’ailier de 30 ans a subi les choix de son sélectionneur Emerse Faé. Celui-ci avait assuré qu’il ne s’agissait «pas du tout d’une sanction sportive». Il venait pourtant de créer diverses polémiques entre une plaisanterie mal interprétée sur Alban Lafont et surtout une vague de commentaires racistes à son encontre sur les réseaux sociaux après un chambrage sur le palmarès du Maroc.

Il est revenu sur cet épisode traumatisant au cours d’une longue interview accordée à la Nouvelle Chaîne Ivoirienne et déplore le manque de soutien. «La fédération n’a pas pris ma défense. C’était une triple peine pour moi. Même la Ligue 1 de France, les médias, tout le monde a pris ma défense, sauf ma fédération, et elle l’a fait en retard. Même si je ne suis pas sur la liste, c’est leur choix. Mais publier un message tardivement, c’était comme si on m’écrasait encore plus. Je n’ai reçu aucun message du président ni du coach à ce moment-là.» Dans ce contexte, difficile pour lui de s’excuser alors qu’il est victime.