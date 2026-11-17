Bonne nouvelle pour l’AC Milan et Mike Maignan. Selon Sky Italia, alors qu’il avait été touché lors de la rencontre internationale entre la France et la Turquie, le gardien français avait regagné l’Italie afin de passer des examens médicaux pour déterminer la nature de sa blessure. Les résultats se sont révélés rassurants : aucune lésion n’a été détectée dans la région pubo-adductrice. Un premier soulagement pour le club lombard, qui craignait une indisponibilité de son dernier rempart.

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L’état de Maignan sera réévalué dans les prochains jours, mais son retour pourrait intervenir plus rapidement que prévu. Selon les premières indications transalpines, le portier milanais aurait de bonnes chances d’être disponible dès dimanche 22 novembre pour la réception de Frosinone. Une perspective encourageante pour Massimiliano Allegri, qui pourrait ainsi retrouver son capitaine sans avoir à composer avec une absence prolongée.