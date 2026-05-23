Le départ d’Alvaro Arbeloa fait polémique au Real Madrid

Alvaro Arbeloa n’aura finalement même pas tenu six mois au Real Madrid. Arrivé mi-janvier pour remplacer Xabi Alonso, en lutte avec son vestiaire, le technicien n’a pas réussi à relever les résultats. Il a même fait pire que son ancien coéquipier chez les Merengues et en équipe nationale, à commencer par cette défaite à Albacete en coupe du Roi. La suite n’a pas été plus reluisante entre des tensions dans le vestiaire entre les joueurs, des problèmes entre certains cadres et Arbeloa lui-même. Le dernier match de la saison au Bernabéu contre l’Athletic sera l’occasion de saluer les supporters.

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C’en était trop pour le coach, qui n’a sans doute pas les épaules pour assumer ce poste trop exposé pour lui. Il a annoncé son départ hier en conférence de presse, et sera sans doute remplacé par José Mourinho dans les jours à venir. «J’espère que ce n’est qu’un au revoir. J’ai toujours considéré Madrid comme ma maison. J’y suis depuis 20 ans. C’est chez moi. C’est mon dernier match de la saison, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma carrière d’entraîneur du Real Madrid, on ne sait jamais. Je vais essayer d’en profiter. Et je suis concentré sur la victoire».

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La Fabrica va le regretter

Les joueurs et sans doute une partie des fans ne le regretteront pas mais dans les arcanes du club, la réalité est différente. Durant un peu plus de 5 ans, l’ancien latéral a occupé différents postes à La Fabrica, le centre de formation du Real Madrid, jusqu’à prendre en main le Castilla, l’équipe réserve, avec pas mal de succès. «Ils l’ont complètement épuisé», déplore un membre du centre à Marca. Ses cinq mois «tumultueux» avec l’équipe première font pâle figure en comparaison de l’empreinte indélébile qu’il a laissée à Valdebebas.

Méticuleux et planificateur, Arbeloa a modernisé les départements liés à la performance. Et puis il y a le concret, ce qui se voit sur le terrain. Sous sa houlette, de très nombreux jeunes du centre de formation ont progressé, certains ont même évolué en équipe première, comme Thiago Pitarch bien sûr, mais il n’est pas le seul. Avant eux, et même s’ils n’ont pas tous réussi au Real, Nico Paz, Chema, Jacobo Ramón et Yusi peuvent remercier leur passage entre les mains de l’entraîneur. Le Real en a profité en récupérant pas mal d’argent grâce à leur vente. Rien que sur son passage au Castilla, la valeur globale de l’équipe a pris 80 M€ de valeurs estimées. Certains au club regrettent son départ…