La Chine fait une nouvelle annonce sur la polémique Mbappé

Sur le terrain, Kylian Mbappé n’a pas franchement été impacté par l’énorme polémique qu’il a déclenchée en Chine au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or, après avoir qualifié — sans le citer — Mao Zedong de « dictateur ». Buteur face au Racing Santander et contre l’AEK Athènes, le numéro 10 merengue semble jouer comme si de rien n’était. En coulisses, c’est une tout autre histoire. Ébranlée par la polémique et par la décision de la chaîne chinoise CCTV de suspendre la diffusion des matchs du championnat espagnol, LaLiga s’active pour préserver son contrat en or passé avec l’Empire du Milieu.

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Pour rappel, l’instance touche 900 millions d’euros par an grâce à ses droits internationaux, et la Chine représente sans doute une part importante dans ce contrat. Le Real Madrid et ses 97 millions de supporters recensés dans le pays jouent gros eux aussi. Pour preuve, la Casa Blanca avait publié un communiqué pour s’excuser. Devenu persona non grata en Chine, où ses comptes sur les réseaux sociaux locaux ont été bloqués, Mbappé va mettre un certain temps avant de redevenir populaire auprès du géant asiatique.

La Chine n’a pas encore digéré

Toutefois, la situation semble avoir évolué. Présent au Forum de Salamanque, l’ambassadeur chinois en Espagne, Yao Jing, a confié à l’agence EFE que des discussions étaient en cours avec LaLiga et le Real Madrid, entre autres. « Il n’y a pas de négociations, mais bien des échanges, fondés sur une compréhension mutuelle. Cet incident malheureux a heurté la sensibilité de nombreuses personnes en Chine, qui doivent désormais digérer la situation actuelle. »

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Selon l’agence de presse espagnole, le diplomate s’est tout de même montré confiant quant à la résolution du conflit dans un cadre d’« interactions fondées sur le respect mutuel ». Attaché à l’ambassade de Chine en Espagne et également présent à Salamanque, Xie Tianyu a toutefois bien fait comprendre que tout ne se résoudra pas rapidement. « Il faut du temps, le peuple chinois a besoin de temps pour digérer tout cela, ce n’est pas un sujet facile pour lui, et c’est un club qui compte de nombreux supporters et qui est très apprécié en Chine. » L’amour du Real Madrid finira-t-il par triompher de la polémique ?