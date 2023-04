Real Madrid : Camavinga et les conseils de Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema (35 ans) est le patron au Real Madrid, et ça, Eduardo Camavinga (20 ans) l’a bien compris. Alors qu’il bluffe tout son monde depuis quelques semaines au Real Madrid, le jeune milieu de terrain français s’est entretenu avec nos confrères de RMC Sport, notamment concernant l’importance du Ballon d’Or 2022 pour lui, à la Casa Blanca. « Si Benzema me donne des conseils précis ? Oui bien sûr, a assuré Camaviga. Il me dit de rester à mon poste aussi, de faire les choses bien, de jouer simple et de le regarder souvent. J’aime beaucoup parler avec lui, lui demander ce qu’il pense et là en l’occurrence de ma finition. Il m’a dit que c’est vrai que j’avais des progrès à faire. »

Et l’ancienne pépite du Stade Rennais de rappeler le rôle essentiel de grand frère qu’avait joué Karim Benzema pour lui, à son arrivée en Espagne. « Oui, il m’a aidé et m’a pris sous son aile quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas forcément bien espagnol. J’essayais de me débrouiller avec le peu d’anglais que je savais à l’époque donc c’est sûr que ça aide beaucoup les Français. Ils sont cool, c’est plus facile. » Benzema, ou l’homme à tout faire du Real.

