Équipe de France : Zinedine Zidane a appelé Aurélien Tchouaméni avant sa liste

Grand absent de la dernière liste de Zinedine Zidane avec l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni a payé son faible temps de jeu avec les Bleus. «Aurélien, c’est un joueur qui s’est arrêté pratiquement deux mois. Il a 120 minutes. Il a joué une seule fois titulaire. Pour son processus de récupération, je pense qu’il est préférable qu’il reste à Madrid et qu’il continue à se préparer», expliquait alors le nouveau sélectionneur.

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Selon L’Équipe, Zinedine Zidane l’a appelé avant de dévoiler sa liste pour prendre la température et savoir s’il était capable d’apporter sur le rassemblement. Aurélien Tchouaméni a évoqué son manque de rythme suite à sa blessure aux adducteurs et Zinedine Zidane n’a pas voulu précipiter les choses. Cela laisse totalement la place ouverte pour le rassemblement de novembre.