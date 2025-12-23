League Cup : Arsenal sort Crystal Palace et rejoint le dernier carré

Arsenal et Crystal Palace se disputaient la dernière place disponible dans le dernier carré de cette League Cup. Dans un Emirates Stadium acquis à sa cause, le leader de la Premier League s’est longuement heurté à la défense des Eagles, guidée par un excellent Walter Benitez. Celui-ci a fini par craquer sur coup de pied arrêté, comme souvent face aux hommes de Mikel Arteta.

Global 69 Possession 31 82 Passes réussies 66

Lacroix déviait le ballon dans son propre but sur ce corner de Saka repris par Calafiori (1-0, 80e). Arsenal tenait le bon bout jusqu’à cette faute évitable concédée par Saliba. Sur le coup franc côté gauche tiré par Wharton, Jefferson Lerma dominait Calafiori pour permettre à Guéhi de tromper Arrizabalaga et envoyer tout le monde aux tirs au but. Au terme d’une séance acharnée où les tireurs ont été particulièrement précis, Arrizabalaga a mis Lacroix en échec pour offrir la qualification aux Gunners (1-1, 8-7 t.a.b.). Ces derniers rejoignent Chelsea, Manchester City et Newcastle, le tenant du titre.