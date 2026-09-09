Lille : Ethan Mbappé a tout gâché…

« Un peu tout… Il y a une erreur de jeunesse, un manque de concentration. C’est une grosse déception. (…) Forcément, à 10… Eux ils ont une maîtrise technique, c’est beaucoup plus dur. » Au coup de sifflet final, le milieu de terrain lillois Benjamin André (36 ans) ne cachait pas sa grosse déception après la défaite des Dogues face au Betis (2-3), mais il n’a pas voulu accabler son jeune coéquipier, Ethan Mbappé, coupable d’un très vilain geste sur le défenseur Natan. Auteur d’un coup de coude juste après le troisième but inscrit par les Andalous (53e), Mbappé n’a visiblement pas supporté le chambrage de son adversaire et a dû quitter ses partenaires avant même l’heure de jeu.

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Une première période XXL et un craquage

Dans la nuit, le principal intéressé s’est immédiatement excusé. « Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, staff, supporters pour ce geste inacceptable. La défaite est entièrement de ma faute, j’en prends la responsabilité. J’ai laissé mes coéquipiers en difficulté dans la plus grande des compétitions. Désolé. » Mais le mal est fait. Une vraie frustration pour le milieu offensif de 19 ans qui avait sorti une excellente première période pour le troisième match de Ligue des Champions de sa carrière. Passeur décisif sur l’ouverture du score d’Ueda, Ethan Mbappé a signé l’une de ses plus belles premières périodes sous le maillot du LOSC selon L’Équipe.

« Il a su faire parler sa vitesse, sa qualité technique et son sens du jeu. (…) Mbappé a encore affolé la défense espagnole, délivré des passes subtiles et parfaitement combiné avec Tiago Santos, ce qui n’est jamais simple quand on connaît le style parfois très personnel du Brésilien dans ses folles chevauchées. (…) Mbappé montre un réel potentiel même s’il doit apprendre à gagner en régularité, à ne pas disparaître pendant certaines séquences », a écrit le quotidien. Brillant pendant 45 minutes, Mbappé a donc éteint la lumière un quart d’heure après son retour des vestiaires, pour le plus grand regret de ses coéquipiers.

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Le mauvais geste d'Ethan Mbappé qui lui vaut un carton rouge face au Betis 😳#LOSCBetis | #UCL pic.twitter.com/6gAls2tu7T — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 8, 2026

Ancelotti fait passer ses messages

« On est tous conscients, lui, le premier, que c’est un geste à ne pas faire. Mais derrière ça, le groupe ne s’est pas désuni, on est restés soudés, on n’a pas lâché, on s’est battu jusqu’au bout, car c’est une valeur du club. On ne lâchera rien jusqu’au bout, jusqu’à la dernière seconde tout sera possible dans cette compétition », a confié l’ailier droit Gaëtan Perrin en zone mixte. De son côté, l’entraîneur lillois Davide Ancelotti, qui en a connu des matches de C1 avec le Real Madrid, n’a pas voulu, lui non plus, s’acharner sur son joueur. Mais il a fait passer un message très clair.

« J’ai parlé avec tous les joueurs et pas seulement avec Ethan. C’est quelque chose qui a pénalisé l’équipe, qu’a payée Ethan, mais que quelqu’un d’autre peut payer demain. On doit travailler sur les comportements, tous les jours à l’entraînement. Ça va nous venir bien pour comprendre et gérer la frustration. C’est le discours que j’ai fait, et c’était en direction de tous les groupes de joueurs. Ce n’était pas juste pour Ethan. Bien sûr, Ethan va apprendre de ça, parce que c’est un jeune joueur. Je pense que c’est le premier qui est désolé, qui sait qu’il ne peut pas faire ça. » À bon entendeur…