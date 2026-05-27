Sergio Conceição de nouveau proposé à l’OM !

Sergio Conceição-Olympique de Marseille, nouvel épisode. Le coach portugais, âgé de 51 ans, a souvent été dans le viseur du club phocéen. Il était d’ailleurs la priorité du club avant l’arrivée de Roberto De Zerbi. Puis il avait de nouveau été mentionné après le limogeage du coach italien en février dernier.

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L’ancien coach de Nantes et du FC Porto était alors parti du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite et il est aujourd’hui sur le départ, comme nous vous l’expliquions hier. Il est donc en passe d’être libre sur le marché des entraineurs et son agent, le fameux Jorge Mendes, a d’ores et déjà contacté Marseille pour proposer son poulain. Reste à savoir si l’OM veut faire du Portugais l’incarnation de son nouveau visage, qui s’annonce bien différent.