Menu Rechercher
Commenter 41
Exclu FM Ligue 1

Sergio Conceição de nouveau proposé à l’OM !

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Conceicao avec Porto @Maxppp

Sergio Conceição-Olympique de Marseille, nouvel épisode. Le coach portugais, âgé de 51 ans, a souvent été dans le viseur du club phocéen. Il était d’ailleurs la priorité du club avant l’arrivée de Roberto De Zerbi. Puis il avait de nouveau été mentionné après le limogeage du coach italien en février dernier.

La suite après cette publicité

L’ancien coach de Nantes et du FC Porto était alors parti du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite et il est aujourd’hui sur le départ, comme nous vous l’expliquions hier. Il est donc en passe d’être libre sur le marché des entraineurs et son agent, le fameux Jorge Mendes, a d’ores et déjà contacté Marseille pour proposer son poulain. Reste à savoir si l’OM veut faire du Portugais l’incarnation de son nouveau visage, qui s’annonce bien différent.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Sérgio Conceição

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Sérgio Conceição Sérgio Conceição
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier