Barça : Ronald Koeman en attend plus de Lionel Messi

Ronald Koeman était présent en conférence de presse ce lundi, avant le retour des Catalans en Ligue des Champions, face à Ferencváros. Et il a été interrogé sur le cas Lionel Messi. L'Argentin est en-dessous de son meilleur niveau sur ce début de saison, n'ayant marqué qu'un but sur les quatre rencontres de Liga jouées par les Blaugranas. Mais le Néerlandais n'est pas inquiet.

« C'est possible d'avouer qu'en ce moment, son niveau pourrait être meilleur, mais il est heureux, il travaille et veut être le capitaine, je n'ai pas à me plaindre de lui. Et il a aussi eu de la malchance avec le poteau. Je n'ai aucun doute sur son rendement et on le verra dans les prochains matchs, j'en suis certain », a lancé l'entraîneur du FC Barcelone. Reste à voir comment Messi accueillera ces déclarations...